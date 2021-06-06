Kırıkkale'de tartıştığı eşini boynundan bıçakladı

Sezer Başkaya tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Kırıkkale Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda yaşayan, 29 yaşındaki Sezer Başkaya ile 26 yaşındaki Hacer Başkaya arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı.

Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 yaşındaki bir çocuk annesi Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.





GÖZALTINDA

Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerine gözaltına alındı.

Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.



