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- Kırıkkale'de tartıştığı kadının üzerine kızgın yağ döktü
Kırıkkale'de tartıştığı kadının üzerine kızgın yağ döktü
Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alınırken, talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı.
- 16.09.2022 - 13:02
Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'ta birlikte yaşayan A.Ş. ile Çilem D. (27) arasında tartışma çıktı.
Üzerine kızgın yağ döktü
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ş., ocağın üzerindeki kızgın yağı Çilem D.'nin üzerine döktü.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi.
Gözaltına alındı
Yüzünün bir kısmında ve kolunda ikinci derece yanıklar oluşan Çilem D., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre olayın şüphelisi A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.