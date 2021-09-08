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    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu

    Çağrı K. ile Hilmi A. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından vurulan Hilmi A., hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:21
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    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu

    Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde, Çağrı K. ile Hilmi A. isimli şahıslar arasında, saat 07.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle silahını çıkaran Çağrı K., Hilmi A.’ya ateş etti. Hilmi A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışma ve arbede anları yer aldı.

    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Hilmi A. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Çağrı K. ise gözaltına alındı.

    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu VİDEO

    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu #2

    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu #3

    Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu #4

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