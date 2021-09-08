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Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu

Kırıkkale’de, tartıştığı şahsı bacağından vurdu

Çağrı K. ile Hilmi A. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bacağından vurulan Hilmi A., hastaneye kaldırıldı.