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    Kırıkkale'de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı

    Ters şeride giren hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada; Adem Torun yaşamını yitirdi, Aziz Çetinkaya ve Muhammed Çetinkaya yaralandı.
    • 03.12.2022 - 21:28
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    Kırıkkale'de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı

    Kırıkkale-Kayseri karayolunun 20'nci kilometresinde, saat 15.00 sıralarında, bir kaza meydana geldi.

    Aziz Çetinkaya (50) yönetimindeki 21 GH 445 plakalı otomobil, ters şeritten gelen Adem Torun (54) yönetimindeki 06 AFK 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlerin üzerine çıktı.

    3 kişi yaralandı

    Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammed Çetinkaya (24) yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Adem Torun, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

    Yaralılardan 1'i yaşamını yitirdi

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Adem Torun, kaldırıldığı Keskin İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Soruşturma başlatıldı

    Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #1

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #2

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #3

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #4

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #5

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #6

    Kırıkkale de ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı #7


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