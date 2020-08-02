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- Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü
Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü
Ters yönde süratli bir şekilde ilerleyen araç hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
- İHA
- 02.08.2020 - 15:25
- Güncelleme : 02.08.2020 - 15:25
Kırıkkale-Konya karayolu üzerinde ilerleyen sürücüler, kendilerini şoke eden bir manzara ile karşılaştı.
Karakeçili yolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç, kilometrelerce ters yönde ilerledi.
ÖLÜME DAVETİYE
Uyarılara da aldırış etmeyen sürücü rahat tavırlarla trafiği tehlikeye düşürürken, yaşanan bu olay bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Ters yönde ilerleyen araç ise bir süre sonra tali yola dönerek gözden kayboldu.
Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü