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    Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü

    Ters yönde süratli bir şekilde ilerleyen araç hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 15:25
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    Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü

    Kırıkkale-Konya karayolu üzerinde ilerleyen sürücüler, kendilerini şoke eden bir manzara ile karşılaştı.

    Karakeçili yolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç, kilometrelerce ters yönde ilerledi.

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    Uyarılara da aldırış etmeyen sürücü rahat tavırlarla trafiği tehlikeye düşürürken, yaşanan bu olay bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Ters yönde ilerleyen araç ise bir süre sonra tali yola dönerek gözden kayboldu.

    Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü

    Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü #1

    Kırıkkale’de ters yönde giden sürücü #2

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