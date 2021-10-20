Kırıkkale'de tırda takograf hilesine 10 bin 195 TL ceza

Kırıkkale'de oksijen gazı yüklü tırda yapılan kontrolde, uzaktan kumandalı bir düzenek kurulduğunu tespit eden polis, 10 bin 195 TL ceza uygularken, sürücü gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın takografında hile yapıldığı ve çeşitli düzenek kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında H.B. yönetimindeki oksijen gazı yüklü tırı durdurdu.

2 TAKOGRAF VE UZAKTAN KUMANDALI DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Tıra binerek bir süre yolculuk yapan polisler, takograf ile kilometre göstergesinin aynı olmadığını tespit ederek, tırı Yeni Sanayi Sitesi'ne getirdi.

Burada yapılan incelemelerde, tırda takılı 2 takograf ve uzaktan kumandalı bir düzenek kurulduğu tespit edildi.

FİRMAYA PARA CEZASI, SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, 'Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak' suçundan 10 bin 195 TL ceza uyguladı.

Araç sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.