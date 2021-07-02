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    Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

    İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 19:08
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    Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü

    Kırıkkale- Çorum karayolunun 35'inci kilometresinde, Bekir Yaktu yönetimindeki 71 AK 648 plakalı otomobil, Resul Akbalık'ın kullandığı 06 BFC 678 plakalı otomobille çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada otomobilde bulunan Urufe Yaktu hayatını kaybederken, sürücüler Bekir Yaktu, Resul Akbalık ile birlikte Hatice Akbalık yaralandı.

    Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Urufe Yaktu'nun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Kırıkkale de trafik kazası: 1 ölü #1

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