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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 02.07.2021 - 19:08
Kırıkkale- Çorum karayolunun 35'inci kilometresinde, Bekir Yaktu yönetimindeki 71 AK 648 plakalı otomobil, Resul Akbalık'ın kullandığı 06 BFC 678 plakalı otomobille çarpıştı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada otomobilde bulunan Urufe Yaktu hayatını kaybederken, sürücüler Bekir Yaktu, Resul Akbalık ile birlikte Hatice Akbalık yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Urufe Yaktu'nun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.