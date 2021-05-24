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    Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

    Kırıkkale’de meydana gelen kazada 1'i polis 3 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 18:05
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    Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, polis memuru İ.A. idaresindeki 18 BH plakalı otomobil ile H.Ç.’nin kullandığı 06 RHT 85 plakalı marka otomobil çarpıştı.

    OTOMOBİLİN ÖN CAMI PATLADI

    Çarpışmanın etkisiyle H.Ç.’nin kullandığı otomobilin ön camı patladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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    YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kazada polis memuru İ.A. ile araçlarda bulunan H.A.  ve G.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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