Kırıkkale'de ücretsiz maske izdihamı yaşandı

Ücretsiz maske dağıtımı koronavirüsü unuturdu. Maske almak için bir anda tezgahın önüne yığılan kalabalık, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerine destek vermek isteyen iş insanı Orhan Kılıç, ücretsiz maske dağıtımı yapmak istedi.

Proje kapsamında kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

MASKELERİ YOKTU

Çarşamba pazarı çevresinde, maskelerin ücretsiz dağıtıldığının duyulması üzerine bir anda insanlar toplandı.

Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Ayrıca, bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

MESAFE UNUTULDU

Bazı vatandaşlar da ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu. İzdiham, maske dağıtımının ardından son buldu.

Kırıkkale'de ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı İZLE