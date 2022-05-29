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    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu

    Kırıkkale'de gece uykusundayken akrebin sokması sonucu fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye sevkedildi.
    • 29.05.2022 - 05:23
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 05:36
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    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu

    Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı.

    Ölüme sebep oluyor

    Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor.

    Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi.

    Kırıkkale de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu #1

    Akrep soktu fenalaştı

    Gece uykudayken Şaziye Şap'ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi.

    Kırıkkale de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu #2

    Gözlem altına alındı

    İHA'nın haberine göre, acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

    Kırıkkale de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu #3

    Kırıkkale de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu #4


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