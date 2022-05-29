Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu

Kırıkkale'de gece uykusundayken akrebin sokması sonucu fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye sevkedildi.

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Ölüme sebep oluyor

Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor.

Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi.





Akrep soktu fenalaştı

Gece uykudayken Şaziye Şap'ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi.

Gözlem altına alındı

İHA'nın haberine göre, acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.