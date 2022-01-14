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    Kırıkkale'de virüslü karı koca otobüste yakalandı: "Hatamı kabul ediyorum"

    Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat eden karı kocayı jandarma tespit etti. Karı kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 02:00
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 02:17
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    Kırıkkale'de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum'

    İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu.

    RİSKLİ GRUPTA YER ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

    Jandarma ekiplerince, asayiş ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi.

    Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.

    Kırıkkale de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum' #1

    "HATAMI KABUL EDİYORUM"

    Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik." dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

    Kırıkkale de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum' #2

    Kırıkkale de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum' #3

    Kırıkkale de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum' #4

    Kırıkkale de virüslü karı koca otobüste yakalandı: 'Hatamı kabul ediyorum' #5


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