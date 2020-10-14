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    Kırıkkale'de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

    Alkol satışı yapılan 15 iş yerinde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 15:53
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    Kırıkkale'de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

     

    İzmir ve Kırıkkale'deki sahte içki faciasının ardından emniyet, denetimleri sıklaştırdı.

    Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetleme ekipleri, 15 büfeye denetim gerçekleştirdi.

    191 LİTRE KAÇAK ALKOL

    Emniyet tarafından yapılan kontrollerde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

    1 GÖZALTI

    Kaçak etil alkol satışı ile ilgili Y.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

    Kırıkkale de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #1

    Kırıkkale de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #2

    Kırıkkale de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi #3

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