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- Kırıkkale'de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Kırıkkale'de yapılan operasyonla 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Alkol satışı yapılan 15 iş yerinde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 14.10.2020 - 15:53
İzmir ve Kırıkkale'deki sahte içki faciasının ardından emniyet, denetimleri sıklaştırdı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetleme ekipleri, 15 büfeye denetim gerçekleştirdi.
191 LİTRE KAÇAK ALKOL
Emniyet tarafından yapılan kontrollerde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Kaçak etil alkol satışı ile ilgili Y.S. isimli şahıs gözaltına alındı.