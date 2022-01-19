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Kırıkkale'de yaşayan Hayriye'den haber alınamıyor
- İHA
- 19.01.2022 - 15:01
- Güncelleme : 19.01.2022 - 15:39
Kırıkkale'de bir yurtta güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'dan (35), dün akşamdan beri haber alınamıyor.
Hayriye Ulusoy'un yakınları, Karaahmetli köyündeki Kapulukaya barajı kıyısında park edilmiş otomobilini ve suyun kenarına bırakılmış montunu buldu.
ANNESİNE ÇOCUKLARI İÇİN MESAJ ATTI
İddiaya göre, evden ayrıldıktan sonra annesinin telefonuna, "Çocuklarıma bakarsın" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bunun üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları, gece yarısı suyun içerisinde arama yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, Ankara'dan gelen AKUT ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de barajda arama yapacağı öğrenildi.
Kırıkkale'de yaşayan Hayriye'den haber alınamıyor VİDEO