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    Kırıkkale'de yaşayan Hayriye'den haber alınamıyor

    İki çocuk annesi kadın dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Ekipler, aracını terk edilmiş halde buldukları kadın için arama çalışması başlattı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 15:39
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    Kırıkkale'de yaşayan Hayriye'den haber alınamıyor

    Kırıkkale'de bir yurtta güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'dan (35), dün akşamdan beri haber alınamıyor.

    Hayriye Ulusoy'un yakınları, Karaahmetli köyündeki Kapulukaya barajı kıyısında park edilmiş otomobilini ve suyun kenarına bırakılmış montunu buldu.

    ANNESİNE ÇOCUKLARI İÇİN MESAJ ATTI

    İddiaya göre, evden ayrıldıktan sonra annesinin telefonuna, "Çocuklarıma bakarsın" yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.

    ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Bunun üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıçları, gece yarısı suyun içerisinde arama yaptı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, Ankara'dan gelen AKUT ekiplerinin de katılımıyla devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de barajda arama yapacağı öğrenildi.

    Kırıkkale'de yaşayan Hayriye'den haber alınamıyor VİDEO

    Kırıkkale de yaşayan Hayriye den haber alınamıyor #1

    Kırıkkale de yaşayan Hayriye den haber alınamıyor #2

    Kırıkkale de yaşayan Hayriye den haber alınamıyor #3

    Kırıkkale de yaşayan Hayriye den haber alınamıyor #4

    Kırıkkale de yaşayan Hayriye den haber alınamıyor #5


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