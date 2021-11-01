Kırıkkale'de kaldırım üzerinde bekleyen 60 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek yere düştüğü sırada kafasını hareket halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yaşamını yitirdi.

Saat 15.30 sıralarında Millet Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Ali Sağlam, karşıya geçmek için kaldırım üzerinde bekledi.

YERE DÜŞERKEN YOLDAN GEÇEN KAMYONA KAFASI ÇARPTI

Dengesini kaybeden yaşlı adam, bir anda yere düştüğü sırada seyir halindeki İ.K.'nın kullandığı 06 VPA 76 plakalı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı. Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de yaşlı adam, yere düşerken kafasını kamyona çarpıp öldü VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.