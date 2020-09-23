Pazar alışverişi için dışarı çıkan 79 yaşındaki Hasan Özmen'in ev almak için birikim yaptığı 80 bin lira parayı çalan hırsızlar, evi ateşe verip kayıplara karıştı.

Kırıkkale'nin Çalılöz Mahallesi'ne bağlı 530. Sokak üzerinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hasan Özmen, pazar alışverişi için sabah saatlerinde evden ayrıldı.

O sırada evin boş olduğunu tespit eden hırsız ya da hırsızlar durumu fırsata çevirdi.

80 BİN LİRA ÇALIP EVİ YAKTILAR

İçeri giren hırsızlar yaşlı adamın ev almak için biriktirdiği, çekmecede duran 80 bin lirasını çaldı. Su saatini ve muslukları da söken hırsızlar, sonrasında evi ateşe vererek kayıplara karıştı.

Kırıkkale'de yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler

EVİNİ DUMAN ALTINDA BULDU

Pazardan döndüğünde evinin yandığını gören Özmen, durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan soğutma işleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU, BAYILACAKTIM"

Yaşadığı durumu Özmen, "Sabah 07.30'da pazara gitmiştim. Pazarı yaptıktan sonra saat 12.00'da geri döndüm. Kapıyı açtım bir duman çarptı bana. Kapı kilitliydi. Aynı kilidi kendi anahtarım ile açtım. İçeri girdim, baktım yangın var. Göz gözü görmüyor. Geri çıktım bunaldım,bayılacaktım. Dışarıda oturdum. Polisi aradım. 80 bin lira param vardı. Para çekmecede duruyordu. Parayı aldıktan sonra ortalığı da yakıp gitmişler" dedi.

"GECE YAKSALAR ÖLÜRDÜM"

Talihsiz Özmen, "Oğlumun yanına gidecektim orada ev var. Üst katta bir yer vardı oradan ev alacaktım. Onun için biriktiriyordum oraya gidiyordum. Ben evde yalnız kalıyorum. İyi ki gece yakmadılar. Yoksa ben çıkamazdım. Ölürdüm yani. Para pul her şeyi alıp götürmüşler. Su saatine varana kadar götürmüşler. Zehirle zıkkım olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.