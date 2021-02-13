Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs paniği

Karantinada olması gereken 2 yolcu, diğerlerini yolundan etti.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde Balışeyh ilçesindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, Artvin’den İstanbul’a seyahat eden yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı.

2 YOLCU "RİSKLİ" GRUBUNDA ÇIKTI



Kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan Hüseyin U. ile Yunus T. isimli yolcunun karantina da olması gerektiği belirlendi.

Jandarma, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi.

Otobüste seyahat eden 2 kişinin 'risklidir' grubunda olduğu tespit edildi ViDEO





YOLCULAR KARANTİNADA

"Riskli" gurubunda yer alan 2 kişi ile birlikte otobüsteki diğer 27 yolcu, jandarma nezaretinde Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi.

Burada koronavirüs testi yapılan 29 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürülerek karantinaya alındı. Otobüste ise dezenfekte işlemi yapıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Yolcuların test sonucu negatif çıktığı takdirde karantinaları sonlandırılacak.

Karantinada olması gereken Hüseyin U. ile Yunus T. isimli yolculara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 4 bin 50’şer lira para cezası için tutanak tutuldu.

Otobüs firmasına da 4 bin 50 lira para cezası uygulanıp, idari işlem başlatıldı.