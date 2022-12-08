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    Kırıkkale'deki araca zarar veren şahıslardan savunma

    Girdikleri sokakta bulunan hafif ticari araca hasar veren şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, "Aracı, husumetlimizin aracı sandık" dediler.
    • 08.12.2022 - 16:48
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    Kırıkkale'deki araca zarar veren şahıslardan savunma

    Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'ne motosikletlerle gelen B.S., A.Ö., O.S. ve D.Y., park halindeki Hüseyin Avni Bilgin'e ait 71 ACR 426 plakalı hafif ticari aracın camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

    Araç sahibi Bilgin'in gürültüyü duyup şüphelilere tepki göstermesi üzerine, 4 kişi de motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olayın şüphelileri, polis tarafından gözaltına alındı.

    İfadelerinde husumetli oldukları kişinin aracı zannedip zarar verdiklerini söyleyen 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #1

    "Parke taşlarıyla arabamın camlarını kırıyor"

    Hüseyin Avni Bilgin, hasta olan çocuğunu kontrol etmeye kalktığında olayı gördüğünü belirterek, "Salona geldiğimde dışarıdan bağırma sesleri duydum. Pencereden baktığımda arabamın camlarını kırıyorlar. Motosikletlerle gelen 4 kişi, ellerine aldıkları parke taşlarıyla arabamın camlarını kırıyor. Daha sonra birisi bıçak olarak gördüğüm kesici aletle aracımın lastiklerini kesmeye başladı.

    "Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz, benim aracımla sizin derdiniz ne"

    Artık dayanamadım balkona çıktım ve 'Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz, benim aracımla sizin derdiniz ne? Bana 'Yakup nerede? Yakup'u getir' diyor. Orada hallerinden alkollü olduklarını anladım. Polisi aradım ve şüpheliler yakalandı. Arabamı bu hale getirdiler, sadece 6 bin lira lastik zararım var, artı camlar var" dedi.

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #2

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #3

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #4

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #5

    Kırıkkale deki araca zarar veren şahıslardan savunma #6


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