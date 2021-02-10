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    Kırıkkale'deki evden 1 kamyon çöp çıktı

    Evden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine eve gelen ekipler, saatler süren çalışma sonrası evden yaklaşık bir kamyon çöp çıkardı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:57
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    Kırıkkale'deki evden 1 kamyon çöp çıktı

    Kırıkkale Belediyesi ekipleri, merkez Bağlarbaşı Mahallesi 187. Sokak üzerindeki bir ikametin içi ile etrafının çöp ev haline getirildiği ve kötü kokulara yol açtığı yönünde aldığı şikayetler üzerine harekete geçti.

    Zabıta ekiplerinin de destekleri ile başlatılan çalışma neticesinde, Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan ve vatandaşlara rahatsızlık veren ev ve çevresinde detaylı temizlik mesaisi yaptı. Saatler süren çalışmaları sonrasında evden yaklaşık bir kamyon çöp çıkarıldı.

    ÇEVRE DEZENFEKTE EDİLDİ

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından da alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen bölgede, geçen yıl da aynı manzaraların yaşandığı öğrenildi.

    Kırıkkale deki evden 1 kamyon çöp çıktı #1

    KOMŞULAR GÖRÜNTÜDEN RAHATSIZ

    Mahalle sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını belirtirken, söz konusu evdeki çirkin görüntüden şikayetçi olduklarını ifade etti.

    Kırıkkale deki evden 1 kamyon çöp çıktı #2

    ÇÖP TOPLAMA HASTALIĞI VAR

    Şikayetleri üzerine hızlı bir şekilde harekete geçildiğini ve gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten mahalle sakinleri, evde ikamet eden komşularının çöp toplama hastalığı olduğunu ifade etti.

    Ayrıca, etrafta bulunan çöpleri toplayıp evine getiren komşuları için ellerinden gelen yardımı esirgemediklerini belirten mahalle sakinleri, komşuları için üzgün olduklarını söyledi.

    Kırıkkale deki evden 1 kamyon çöp çıktı #3

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