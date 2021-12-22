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    Kırıkkale'de sürücünün öldüğü kazada, eşi ve kızı yaralandı

    Emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Haydar Varlıoğlu hayatını kaybederken, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 15:42
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    Kırıkkale'de sürücünün öldüğü kazada, eşi ve kızı yaralandı

    Sabah saatlerinde, Kırıkkale-Samsun yolunun 34'üncü kilometresinde Haydar Varlıoğlu'nun kullandığı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Osman Sinan yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    Kazada Haydar Varlıoğlu hayatını kaybetti, yanındaki eşi Emine Varlıoğlu ile 24 yaşındaki kızı Meryem Varlıoğlu ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralı anne- kız, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ŞOFÖRÜN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    Tedaviye alınan yaralılardan Meryem Varlıoğlu’nun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Haydar Varlıoğlu'nun cansız bedeni de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan otobüs şoförü Osman Sinan'ın, polise, bagaj kapağının açılması nedeniyle emniyet şeridinde durduğunu söylediği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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    Kırıkkale de sürücünün öldüğü kazada, eşi ve kızı yaralandı #4

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