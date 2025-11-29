Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi İki kentte etkili olan sağanak yağış sonrası sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.