Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

- Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak, trafikte zorluklara neden oldu.
- Sürücüler ve yayalar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı.
- Belediyeler ve polis ekipleri, su birikintileri ve trafik için önlemler aldı.
Tüm yurtta soğuk hava dalgası etkili oluyor...
Bu kapsamda, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da sağanak vurdu.
BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.
SAĞANAĞIN GÜN BOYU ARALIKLARLA SÜRMESİ BEKLENİYOR
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ'DA SON DURUM
Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.