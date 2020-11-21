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    Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

    Babaeski'de bir ev ve çevresinde yapılan aramalarda 2 bin litre fermente şarap bulundu.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 09:44
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    Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

    Kırklareli'de Jandarma ekipleri, kaçak şarap operasyonu düzenledi.

    İl Jandarma KOM ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde 2 şahsa ait bağ ve eklentilerinde arama yapıldı.

    2 BİN LİTRE ŞARAP BULUNDU

    Aramalarda 2 bin litre fermente şarap, 1 adet fermente şarap imalatında kullanılan şarap, 1 adet üzüm ezme makinesi, 120 adet şişe mantarı ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Olaya ilişkin şüpheliler gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

    Kırklareli’de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi ViDEO



    Kırklareli de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi #1

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