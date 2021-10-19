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- Kırklareli'de 30 işçinin olduğu otobüs alev aldı
Kırklareli'de 30 işçinin olduğu otobüs alev aldı
Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün alev almasının ardından içerisinde bulunan 30 işçi tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 19.10.2021 - 12:40
- Güncelleme : 19.10.2021 - 12:48
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Şoför N.K. aracı hemen sağ tarafa çekip, 30 işçiyi aşağı indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇLARIN DIŞ KAPLAMALARI ZARAR GÖRDÜ
Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken otobüsün yakınında bulunan araçların dış kaplamaları zarar gördü.
Öte yandan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'de 30 işçinin olduğu otobüs alev aldı VİDEO