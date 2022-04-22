Kırklareli'de 4 kaçak göçmen yaralı halde bulundu

Bulgaristan Polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darbedilip, devriye köpeklerinin saldırısına maruz bırakılan 4 göçmen hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli İl Merkezine bağlı Dereköy’de yaralı 4 yabancı uyruklu şahsı fark eden köylüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaçak göçmenlerin Filistin ve Fas uyruklu olduğunu tespit etti.

Yaralı kaçak göçmenler, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

4 göçmeni darbettiler

Göçmenlerin Yunanistan üzerinden Bulgaristan’a geçtikleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları esnada Bulgaristan Polisi tarafından yakalanarak üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darbedildikleri ve Bulgaristan devriye köpeklerinin de saldırısına maruz bırakılarak Türkiye’ye gönderildikleri iddia edildi.

1 kişinin tedavisi sürüyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri yapılan göçmenlerden 3'ü tedavinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkez’ine teslim edilirken, kolunda kırık olduğu tespit edilen bir göçmenin tedavisi devam ediyor.