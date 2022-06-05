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    Kırklareli'de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    LGS sınavında görevli olan müdürün bulunduğu otomobil ve askeri minibüsün çarpışması sonucu, müdür hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
    • 05.06.2022 - 17:43
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    Kırklareli'de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

    Kırklareli'nin Pınarhisar Tozaklı Kavşağı'nda B.Ö. idaresindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç.'nin kullandığı Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 39 DP 636 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada askeri araçtaki 8 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Okul müdürü hayatını kaybetti

    Otomobildeki yaralılardan durumu ağır olan Pınarhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Kırklareli de askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı #1

    Müdürün, LGS'de görevli olduğu ortaya çıktı

    Hastanelerde tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Dalkılıç'ın, LGS sınavında görevli olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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