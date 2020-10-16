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    Kırklareli'de bir kadın sahte içkiden hayatını kaybetti

    Metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan 24 yaşın kadın, yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 16.10.2020 - 15:29
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    Kırklareli'de bir kadın sahte içkiden hayatını kaybetti

    Sahte içki kaynaklı ölümler artıyor.

    Kırklareli'de evinde rahatsızlanan 24 yaşındaki Derya A. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Genç kadın buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    TOPLAM CAN KAYBI 55 OLDU

    Böylelikle ülke genelinde sahte içki kaynaklı ölü sayısı 55'e yükseldi.

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