- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kırklareli'de bir kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Kırklareli'de bir kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan 24 yaşın kadın, yaşamını yitirdi.
- AA
- 16.10.2020 - 15:29
Sahte içki kaynaklı ölümler artıyor.
Kırklareli'de evinde rahatsızlanan 24 yaşındaki Derya A. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Genç kadın buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TOPLAM CAN KAYBI 55 OLDU
Böylelikle ülke genelinde sahte içki kaynaklı ölü sayısı 55'e yükseldi.