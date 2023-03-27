Kırklareli'de çocuğa istismar suçundan aranan kişi yakalandı

DHA
Güvenlik güçleri ülke içerisinde güven ve huzuru bozacak şahıslara karşı başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentlerde şüphelilere geçit vermiyor.
Kırklareli'de yapılan çalışmalar sonrasında kişi daha yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'nin merkeze bağlı Karakoç köyünde olduğunu belirledi.
Şüpheli tutukandı
Köyde operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.