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- Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu
Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu
- İHA
- 13.07.2020 - 11:07
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize dalan 27 yaşındaki A.Ş. dalgalarında etkisi ile denizde bir anda kayboldu.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine A.Ş.’nin kaybolduğu bölgeye Jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri geldi.
Ekipler denizde bir süre arama yaptıktan sonra A.Ş.’nin cesedine ulaştı. Denizden çıkarılan A.Ş.’nin cesedi Vize Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
DENİZDE KAYBOLAN DİĞER KİŞİ ARANIYOR
Dün serinlemek için Kırklareli İğneada Beldesi’nde bulunan Mert Gölü mevkisinde denize giren H.T. isimli şahıs da bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu.
İhbarı alan Kırklareli AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye gelerek havanın karardığı saatlere kadar denizde kaybolan şahsı aradı.
HAVA KARARINCA ARA VERİLDİ, SABAH YENİDEN BAŞLANDI
Aramalardan netice alınmayınca havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi. Şahsın bulunması için bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına yeninden başlandı.