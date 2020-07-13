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Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu

Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu

Dün farklı bölgelerde denize girdikten sonra dalgalarında etkisiyle kaybolan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Diğer kişinin bulunması için arama çalışmalarına yeninden başlandı.