Kırklareli’de evleri su bastı, vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Babaeski ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kepçelerle kurtarılarak ilçedeki otellere yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış ve sel baskınları uyarısında bulunduğu Trakya’da sağanak yağış gün boyu etkili oldu.

Kırklareli’deki yağışın ardından Babaeski ilçesinden geçen Şeytandere ve Çürtdere taştı.

Çürtdere’deki taşkın suları Kurtuluş Mahallesi’nin Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan sitelerin bodrum ve birinci katlarını sular altında bıraktı.

BİRİNCİ KATLARA KADAR ÇIKTI

Aynı şekilde Şeytan Dere’nin geçtiği Atatürk Mahallesi’nde de bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı.

Gündüz Onat Festival Alanı da sular altında kaldı.

EVİNİ SU BASANLAR KEPÇEYLE KURTARILDI

Su baskınlarının bulunduğu bölgelere AFAD, itfaiye, polis, Kızılay ve sağlık ekipleri sevk edilerek, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu da kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kurtuluş Mahallesi’nde su basan birinci katındaki vatandaşların bir kısmı üst kattaki komşuların yanına sığındı.

Evlerinde bulunanlar ise kepçe yardımı ile kurtarılarak, ilçedeki otellere yerleştirildi.

ÇOCUKLARI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

İş dönüşü eve kepçe yardımı ile giden Meryem Şavaş, iki çocuğunun birinci katta mahsur kaldığını gördü.

Kepçe yardımı ile çocukları kurtarılan ve yaşadığı endişe nedeniyle gözyaşı döken Merve Savaş, "İşten geldiğimde evimin olduğu yeri su basmıştı. İçeride iki çocuğum var, onlar yalnızdı. Çok korktum. Eve kepçeyle birlikte gittim, çocuklarımı da alıp kepçeyle kurtardık.” dedi.