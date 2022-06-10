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    Kırklareli'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı

    Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınlarının taşlı saldırısında bir polis memuru yaralandı.
    • 10.06.2022 - 02:59
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    Kırklareli'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı

    Kırklareli Yayla Mahallesi Adak Sokak üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı.

    Polis ekiplerine taş attılar

    İHA'nın haberine göre; şüphelinin yakınları polis ekiplerine taş atmaya başladı. Taşın isabet etmesi sonucu bir polis memuru başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralı polis 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırıldı.

    Kırklareli de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı #1

    Hırsızlık şühelisi ve saldırgan gözaltına alındı

    Bölgede araştırma yapan ekipler hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi ve polis memurunu yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı.

    Kırklareli de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı #2

    Kırklareli de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin yakınları taşkınlık çıkardı #3


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