Kırklareli’de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi

Bulgaristan'da üzerine Türkiye plakası takılıp, Türkiye'ye getirilen 210 bin TL değerinde motosiklete ve gümrük kaçağı 3 elektronik parçaya el konuldu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesindeki Meslek Yüksekokulu mevkiinde yaptığı devriye görevi sırasında şüphe üzerine motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede, ismi açıklanmayan sürücünün 5 bin TL değerindeki motosikleti Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçirip, 210 bin TL değerindeki başka motosikletle değiştirdiği ve eski plakasıyla aynı gün tekrar Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

KAÇAK MOTOSİKLETE EL KONULDU

Öte yandan motosikletin üzerinde piyasa değeri 5 bin TL olan gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi. Motosiklete el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.