Kırklareli'de kanalizasyondan yüzlerce bozuk ayran çıktı

Yaşanan durum pes dedirtirken duruma tepki gösteren belediye personeli Kenan Can, “Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bu ayranların bertaraf edilmesi gerekiyordu” dedi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde önceki gün kanalizasyon tıkanıklığı ihbarına giden Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde gördükleri manzarayla şok oldu.

Tıkanıklığın olduğu kanalizasyon bacasını açtıklarında ekipler karşılarında hattın içerisine atılmış yüzlerce dolu ve bozulmuş ayran kutusuyla karşılaştı.

"BUNLARIN YOK EDİLMESİ LAZIM"

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, hatta temizlik çalışmalarına başlarken konuyla ilgili konuşan Kenan Can, “Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bunlar bertaraf edilmesi gereken şeyler. Son kullanım tarihi geçmiş, iadeye alınıp bertaraf edilip doğada yok edilmesi lazım. Ama gördüğünüz bunu yapan vatandaş ayranları doğanın tam ortasına atmış” dedi.

Kırklareli'de kanalizasyon hattına yüzlerce bozulmuş ayran attılar VİDEO

KANALİZASYON TEMİZLENDİ

Öte yandan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kanalizasyon hattının içerisine atılan ayran kutularını tek tek çıkarıp hattı temizledi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz yıl yaz aylarında 10 kilometrelik yağmur suyu hattında yapılan temizlik çalışmasında da mazgalların aralarından atılmış, aralarında ağırlıklı olarak ıslak mendillerin bulunduğu yaklaşık 40 ton paçavra çıkarılmıştı.







