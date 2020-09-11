Kırklareli'de kavga eden 3 şahsa, sosyal mesafe kuralını ihlal gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası yazıldı

Kırklareli'de kavga eden 3 şahsa, sosyal mesafe kuralını ihlal gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası yazıldı

Kavga eden 3 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Jandarma, şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira para cezası uyguladı.

Kırklareli'nin Babaeski ileçsine bağlı Çengerli köyünde yaşayan Ş.B., E.B. ve H.B.'nin henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce köylüler olaya müdahale etti.

JANDARMA İŞLEM BAŞLATTI

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, 3 kişi hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlattı.

SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL ETTİLER

Jandarma, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle her birine 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı