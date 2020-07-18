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- Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü
Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü
Kazada anne ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
- AA
- 18.07.2020 - 16:29
Nebiye Kuru Karateke (43) idaresindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Taşköprü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nebiye Gencal (42) ile kızı Zeynep Suda Gencal (8) olay yerinde hayatını kaybetti.
5 KİŞİ YARALANDI
Otomobil sürücüsü Karateke ile aynı otomobilde bulunan Fatma Begüm Gencal (3), Meryem Betül Gencal (5), Ahmed Talha Karateke (6) ile Alanur Fatma Karateke (7) yaralandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.