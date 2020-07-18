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    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü

    Kazada anne ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
    • AA
    • 18.07.2020 - 16:29
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    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü

    Nebiye Kuru Karateke (43) idaresindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Taşköprü mevkisinde çarpıştı.

    Kazada, otomobilde bulunan Nebiye Gencal (42) ile kızı Zeynep Suda Gencal (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Otomobil sürücüsü Karateke ile aynı otomobilde bulunan Fatma Begüm Gencal (3), Meryem Betül Gencal (5), Ahmed Talha Karateke (6) ile Alanur Fatma Karateke (7) yaralandı.

    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü #1

    KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralılar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü #2

    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü #3

    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü #4

    Kırklareli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 2 ölü #5

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