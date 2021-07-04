Kırklareli'de pehlivanlar, lavanta tarlasında Kırkpınar'a hazırlandı

Pehlivanlar, lavanta tarlasında son antrenmanlarını yaptı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kırklareli'nde pehlivanlar, güreşler öncesi son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptı.

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde Demircihalil köyünde bir lavanta tarlasında gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinliklerine katılan güreşçiler, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

LAVANTA TARLASINDA SON HAZIRLIK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptıklarını söyledi.

Güzel kokular ve rengarenk doğa içinde antrenman yaptıklarını anlatan Ersoy, şenliklerde güreşçilere yer verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"LAVANTA ÜRÜNLERİNİ KULLANACAĞIZ"

Kırkpınar hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse artık son olarak koşuya çıkacağız ondan sonra kayıtlarımızı yaptıracağız. Cuma namazından sonra kol bağlayıp ısınma ritüeli peşrev çekip güreşlere başlayacağız. Burada son antrenmanımızdan sonra birazdan yıkanacağız. Yıkanırken de lavanta ürünlerini kullanacağız. Bir birimize masaj yaparken lavanta yağını kullanıyoruz.

"ÇOK FARKLI BİR ANTRENMAN OLDU"

Ağır antrenman yaptığımız için toparlanma süresi biraz uzun oluyor. Bunlarla beraber lavanta yağı ile masaj yaptığımız zaman daha kısa sürede toplanarak daha zinde oluyoruz. Çok farklı bir antrenman, güzel oldu. Güzel kokuların, rengarenk bir ortamın içinde güzel insanlarla buluştuk. Tüm Kırklareli halkını da Kırkpınar'da en güzel şekilde temsil edeceğiz."

Küçük orta küçük boyda güreşlere katılacak Onur Artun da Kırkpınar hazırlıklarını bu hafta lavanta tarlasında yaptıklarını, doğal güzellikleri arasında bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti.