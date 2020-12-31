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    Kırklareli'de pizzacı kılığında kumar operasyonu

    Karacaibrahim Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen eve pizzacı kılığında giren ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 03:45
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:51
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    Kırklareli'de pizzacı kılığında kumar operasyonu

    Kırklareli’nin Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, pizzacı kılığında “pizza getirdim” diyerek eve girmeyi sağladı.

    EVDE KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Eve giren ekipler kumar oynandığını tespit etti.

    Koronavirüsü tedbirlerini ihlal eden M.E ve S.Ö’yü gözaltına aldı.

    Kırklareli de pizzacı kılığında kumar operasyonu #1

    Kırklareli de pizzacı kılığında kumar operasyonu #2

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