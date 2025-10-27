Abone ol: Google News

Kırklareli'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kırklareli'de sağanak yağış etkisini göstermeye başlarken, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklendiği kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 15:55
  • Kırklareli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış etkili oldu.
  • Yağışlar nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan tentelerine sığınarak korunmaya çalıştı.
  • İtfaiye ekipleri taşkın riskine karşı rögar kapaklarını açtı ve yağışların gün boyu süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarmıştı...

Kentte etkili olan sağanak yağış, aniden bastırarak kısa sürede şiddetini artırdı. 

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs duraklarıyla dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşların şemsiyeleri uçtu.

YAĞIŞLAR GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, muhtemel taşkın riskine karşı rögar kapaklarını açarak su tahliyesi için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

