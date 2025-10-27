Kırklareli'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

- Kırklareli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış etkili oldu.
- Yağışlar nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan tentelerine sığınarak korunmaya çalıştı.
- İtfaiye ekipleri taşkın riskine karşı rögar kapaklarını açtı ve yağışların gün boyu süreceği belirtildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarmıştı...
Kentte etkili olan sağanak yağış, aniden bastırarak kısa sürede şiddetini artırdı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs duraklarıyla dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.
Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşların şemsiyeleri uçtu.
YAĞIŞLAR GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, muhtemel taşkın riskine karşı rögar kapaklarını açarak su tahliyesi için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.