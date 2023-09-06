Kırklareli'de selde can kaybı yükseldi! Arama çalışmaları sürüyor İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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AA

Türkiye yeniden felaketlerle mücadele ediyor...

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bölgede mevsim üzerinde etkisini gösteren yağışlar Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.

Bunun ardından bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Kırklareli'de sel felaketi- FOTO GALERİ

3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

3 kişi aranıyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in koordinesinde 3 kişinin arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Yol trafiğe açıldı açıldı

Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başladı.

Çalışmalar sürüyor

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)