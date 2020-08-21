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    Kırklareli’de serinlemek için dereye girdi, boğuldu

    Ailesiyle birlikte pikniğe gelen bir kişi, girdiği derede boğularak yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 21.08.2020 - 10:24
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    Kırklareli’de serinlemek için dereye girdi, boğuldu

    Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan H.A., eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Çiftekaynaklar piknik alanına gelerek serinlemek için dereye girdi.

    H.A. girdiği suda bir süre sonra kaybolurken, aile de durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Suda kaybolan şahsı arama çalışmalarına Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından görevli Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

    Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda şahsın cansız bedeni bulundu.

    Oaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kırklareli’de serinlemek için dereye girdi, boğuldu #1

    Kırklareli’de serinlemek için dereye girdi, boğuldu #2

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