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- Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü
Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü
Taksi şoförünü bıçakla gasp etmek isteyen şüpheli, ağır yaralanarak hayatını kaybederken, taksici ise gözaltına alındı.
- İHA
- 13.03.2022 - 17:04
- Güncelleme : 13.03.2022 - 17:08
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde H.K. sevk ve idaresindeki ticari araçta yolcu olarak bulunan Yasin A., taksiciyi bıçakla gasp etme girişiminde bulundu.
Yaşanan kargaşada şüpheli Yasin A. ağır yaralanırken, taksici H.K. de yaralandı.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan taksici H.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı gasp şüphelisi Yasin A. ise yoğun bakıma alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi gören Yasin A., 8. günde yaşamını yitirdi.
Yaralamadan uyuşturucuya, hırsızlıktan yağma suçuna kadar 10 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Yasin A.’yı öldüren taksici H.K. ise gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.