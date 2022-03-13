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    Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü

    Taksi şoförünü bıçakla gasp etmek isteyen şüpheli, ağır yaralanarak hayatını kaybederken, taksici ise gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 17:08
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    Kırklareli'de taksici gaspçıyı öldürdü

    Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde H.K. sevk ve idaresindeki ticari araçta yolcu olarak bulunan Yasin A., taksiciyi bıçakla gasp etme girişiminde bulundu.

    Yaşanan kargaşada şüpheli Yasin A. ağır yaralanırken, taksici H.K. de yaralandı.

    Hastaneye sevk edilen yaralılardan taksici H.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı gasp şüphelisi Yasin A. ise yoğun bakıma alındı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede tedavi gören Yasin A., 8. günde yaşamını yitirdi.

    Yaralamadan uyuşturucuya, hırsızlıktan yağma suçuna kadar 10 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

    ŞOFÖR GÖZALTINDA

    Yasin A.’yı öldüren taksici H.K. ise gözaltına alındı.

    Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


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