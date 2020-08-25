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    Kırklareli'de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı

    Belediyede sıraya girmek istemeyince olay çıkaran B.P., önce vezne görevlisine tokat atıp veznenin camını kırdı, daha sonra olayı engellemeye çalışan kadın güvenlik görevlisini yumrukladı.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 12:14
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    Kırklareli'de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı

    Kırklareli'de Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası vezne bölümüne gelen B.P., önünde bekleyen fazla insan olduğunu görünce vezne görevlisine kendisini öne almasını söyledi.

    Vezne görevlisinin bu durumun kabul edilemeyeceğini, sıranın beklenmesi gerektiğini söylemesinin ardından B.P. birden çılgına döndü.

    YAŞLI ADAMA TOKAT ATTI

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şehir magandası, vezne görevlisine, veznenin açık olan kısmından tokat attı. Çevrede bekleyen insanların şaşkın bakışları arasında hızını alamayan şahıs, yumrukla da vezne camını kırdı.

    Kırklareli de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı #1

    KADIN GÜVENLİĞİ DE DARBETTİ

    Ortaya çıkan sesler üzerine müdahale etmeye gelen güvenlik görevlisiyle de tartışan B.P., kavgayı önlemeye çalışan belediyenin kadın güvenlik görevlisine de saldırdı.

    Aldığı yumruk darbesiyle dudağı patlayan güvenlik görevlisi darp raporu alarak şikayetçi oldu.Kırklareli de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı #2

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, B.P.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırklareli'de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı

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