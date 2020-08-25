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- Kırklareli'de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı
Kırklareli'de vezne görevlisine ve kadın güvenliğe saldırı
- İHA
- 25.08.2020 - 12:14
Kırklareli'de Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası vezne bölümüne gelen B.P., önünde bekleyen fazla insan olduğunu görünce vezne görevlisine kendisini öne almasını söyledi.
Vezne görevlisinin bu durumun kabul edilemeyeceğini, sıranın beklenmesi gerektiğini söylemesinin ardından B.P. birden çılgına döndü.
YAŞLI ADAMA TOKAT ATTI
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şehir magandası, vezne görevlisine, veznenin açık olan kısmından tokat attı. Çevrede bekleyen insanların şaşkın bakışları arasında hızını alamayan şahıs, yumrukla da vezne camını kırdı.
KADIN GÜVENLİĞİ DE DARBETTİ
Ortaya çıkan sesler üzerine müdahale etmeye gelen güvenlik görevlisiyle de tartışan B.P., kavgayı önlemeye çalışan belediyenin kadın güvenlik görevlisine de saldırdı.
Aldığı yumruk darbesiyle dudağı patlayan güvenlik görevlisi darp raporu alarak şikayetçi oldu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, B.P.’yi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.