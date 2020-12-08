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    Kırklareli'de yolun ortasında bacaklarından vuruldu

    Kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında bacaklarından vurularak yaralanan şahıs, hastaneye sevk edildi.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 16:52
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    Kırklareli'de yolun ortasında bacaklarından vuruldu

    Öğle saatlerinde, Kırklareli'deki Karakaş Mahallesi'nde yolda yürüyen K.K.'nin yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı.

    K.K., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEDAVİYE ALINDI

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.K., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    KAYITLAR İNCELEMEYE ALINDI

    Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    Kırklareli de yolun ortasında bacaklarından vuruldu #1

    Kırklareli de yolun ortasında bacaklarından vuruldu #2

    Kırklareli de yolun ortasında bacaklarından vuruldu #3

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