Kırklareli'de yolun ortasında bacaklarından vuruldu

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında bacaklarından vurularak yaralanan şahıs, hastaneye sevk edildi.

Öğle saatlerinde, Kırklareli'deki Karakaş Mahallesi'nde yolda yürüyen K.K.'nin yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı.

K.K., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.K., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAYITLAR İNCELEMEYE ALINDI

Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.









