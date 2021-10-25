Euro
11.1375
-0.49%
Dolar
9.5793
-0.24%
Altın
556.13
0.46%
Borsa
1.493
0.88%
Bitcoin
605.444
3.92%
BTXN Coin
20.81
0.09%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kırklareli'deki kaza tartışması cinayetle sonlandı

    Kırklareli'de trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen kişi, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'deki kaza tartışması cinayetle sonlandı

    Gece saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana gelen olayda,  E.G. idaresindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B.’nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

    ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede 25 LK 650 plakalı araçta bulunan Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

    Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca’nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

    Kırklareli deki kaza tartışması cinayetle sonlandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir