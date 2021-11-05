Kırklareli'nde 1 aylık evi kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Lüleburgaz'da telefonla konuşarak yolda yürüyen evli kadın eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Genç kadını 3 yerinden bıçaklayan şahıs sonrasında bıçağı kendisine sapladı.

Kırklareli'nde bir ay önce evlenen 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, işinden çıktığı sırada kız kardeşiyle telefonda konuşarak yürüyürdu.

Bu sırada Tuncel'in eski sevgilisi olduğu söylenen Selçuk Gezici, genç kadının yanına gelerek bıçakla saldırdı.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLADI

Genç kadını göğüs bölgesinden defalarca bıçaklayan adam, sonrasında kendisini de bıçakladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan ikiliyi gören mahalle sakini: "Kadın çığlığı duyunca pencereden baktım. Bir kadının yerde yattığını, başında bulunan adamın ise karın bölgesinden kendini bıçakladığını gördüm" dedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan İlknur Gökay Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan Selçuk Gezici ise Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

Genç kadının kısa süre duygusal ilişki yaşadığı Selçuk Gezici'den ayrıldığı, sonrasında sürekli rahatsız edildiği de ifade edildi.

"ABLAMIN PEŞİNİ BIRAKMADI"

Tuncel'in kız kardeşi: “Daha önce arkadaştılar. Sonra ablam kendisinden ayrıldı. Ancak Selçuk peşini bırakmadı ve sürekli olarak rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine ablam şikayetçi de olmuştu. Ablamla telefonla konuşuyordum. Bu sırada ablamın, 'Selçuk kolumu bırak canımı acıtıyorsun' diye bağırdığını duydum. Sonrasında da Selçuk’un hakaretini duyduktan sonra bağlantı kesildi. Tekrar aradığımda ulaşamayınca onu aramak için çıktım. Sonra da yaralandığını öğrendim” dedi.

SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

İlknur Gökay Tuncel’in göğüs bölgesinden 3 kez bıçaklandığı, Selçuk Gezici’nin de aynı bıçakla karın bölgesinden kendisini 3 kez bıçakladığı öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Gezici'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.