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    Kırklareli'nde 157 düzensiz göçmen yakalandı

    Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 157 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
    • 19.07.2022 - 15:19
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    Kırklareli'nde 157 düzensiz göçmen yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı.

    Ekipler bölgedeki çalışmasında Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 157 düzensiz göçmeni yakaladı.

    8 organizatör gözaltına alındı

    Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları değerlendirilen M.A, H.N.B, S.Ç, M.L, F.K, M.K, A.E.A ve B.A'yı gözaltına alındı.

    Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada, 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi.

    5 kişi tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, H.N.B, S.Ç, M.L. ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Kırklareli nde 157 düzensiz göçmen yakalandı #1


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