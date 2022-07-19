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- Kırklareli'nde 157 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 157 düzensiz göçmen yakalandı
- 19.07.2022 - 15:19
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı.
Ekipler bölgedeki çalışmasında Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 157 düzensiz göçmeni yakaladı.
8 organizatör gözaltına alındı
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları değerlendirilen M.A, H.N.B, S.Ç, M.L, F.K, M.K, A.E.A ve B.A'yı gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptıkları aramada, 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi.
5 kişi tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, H.N.B, S.Ç, M.L. ve F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.