Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı VİDEO







