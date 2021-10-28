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- Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı
Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.
- AA
- 28.10.2021 - 19:02
- Güncelleme : 28.10.2021 - 19:05
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı VİDEO