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    Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

    Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi.
    • AA
    • 28.10.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 19:05
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    Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı VİDEO


    Kırklareli nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı #1

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