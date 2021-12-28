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    Kırklareli'nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi

    Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 22:48
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    Kırklareli'nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.

    20 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ, 7 GÖZALTI VAR

    Operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 1580 şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank, 7 damıtma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı ile şişeleme makinesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #1

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #2

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #3

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #4

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #5

    Kırklareli nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi #6

     

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