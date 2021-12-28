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- Kırklareli'nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde 20 ton kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki ele geçirildi.
- AA
- 28.12.2021 - 22:48
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.
20 TON KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ, 7 GÖZALTI VAR
Operasyonda 20 ton 210 litre kaçak içki, 2 bin 500 sahte bandrol, 1580 şişe, 25 fermente düzeneği, 20 tank, 7 damıtma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı ile şişeleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.