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    Kırklareli'nde 6 aylık evli çift kazada can verdi

    Vize ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin ise 6 ay önce evlendiği belirlendi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:40
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    Kırklareli'nde 6 aylık evli çift kazada can verdi

    Kırklareli’nin Vize ilçesinde, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.

    EVLİ ÇİFT KAZADA CAN VERDİ

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Kadayıfçı, yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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    6 AY ÖNCE EVLENDİLER

    Öte yandan sürücü Kadayıfçı ve Melek Kadayıfçı’nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu belirlendi.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Kaza ile ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Vize ilçesindeki görevlerine giderken Sergen köyü yakınlarından geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı, sosyolog Melek Kadayıfçı ve eşi Mert Kadayıfçı’ya Allahtan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Aile ve Sosyal hizmetler camiasına başsağlığı dilerim.” ifadeleri kullanıldı.

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