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Kırklareli'nde, 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, 88 kaçak göçmen yakalandı

3 minibüste yapılan aramalarda, Suriye ve Yemen uyruklu oldukları belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. 7 kişi, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklandı.