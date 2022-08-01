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    Kırklareli'nde, 88 kaçak göçmen yakalandı

    3 minibüste yapılan aramalarda, Suriye ve Yemen uyruklu oldukları belirlenen 88 kaçak göçmen yakalandı. 7 kişi, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklandı.
    • 01.08.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:44
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    Kırklareli'nde, 88 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’nde, yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Lüleburgaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Minibüste yakalandılar

    AA’nın haberine göre; ekipler, dinlenme tesislerinde bulunan 3 minibüste yaptığı aramada Suriye ve Yemen uyruklu 88 kaçak göçmeni yakaladı.

    7 şüpheli tutuklandı

    Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Kırklareli nde, 88 kaçak göçmen yakalandı #1


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