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- Kırklareli’de 892 kaçak göçmen ile 21 organizatör yakalandı
Kırklareli’de 892 kaçak göçmen ile 21 organizatör yakalandı
Yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek istedikleri değerlendirilen 892 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları değerlendirilen 21 kişi yakalandı.
- 10.10.2022 - 17:52
- Güncelleme : 10.10.2022 - 17:56
Kırklareli’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 hafta içinde yapılan çalışmalar kapsamında, 892 kaçak göçmen yakalandı.
19 araca el konuldu
Öte yandan, 21 organizatör de gözaltına alındı. Çalışmalarda 19 araca el konuldu.
DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerin İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi.
Soruşturma sürüyor
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.