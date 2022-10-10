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    Kırklareli’de 892 kaçak göçmen ile 21 organizatör yakalandı

    Yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmek istedikleri değerlendirilen 892 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları değerlendirilen 21 kişi yakalandı.
    • 10.10.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:56
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    Kırklareli’de 892 kaçak göçmen ile 21 organizatör yakalandı

    Kırklareli’de, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 hafta içinde yapılan çalışmalar kapsamında, 892 kaçak göçmen yakalandı.

    19 araca el konuldu

    Öte yandan, 21 organizatör de gözaltına alındı. Çalışmalarda 19 araca el konuldu.

    DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerin İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi.

    Soruşturma sürüyor

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Kırklareli’de 892 kaçak göçmen ile 21 organizatör yakalandı #1


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