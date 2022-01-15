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    Kırklareli'nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor

    Sağanak sırasında zarar gören binalar için yıkım kararı alındı.
    • AA
    • 15.01.2022 - 10:46
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    Kırklareli'nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkında 3 bina ağır hasar aldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 28 Aralık'ta sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

    BİNALAR İÇİN YIKIM KARARI

    Ekipler, Yıldırım Mahallesi'nde yan yatan iki katlı binanın yıkımını iş makinesiyle gerçekleştirdi. Bölgede 2 binanın yıkımı için çalışmalar devam ediyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek, yıkım çalışmalarını inceledi.

    3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TAŞ TAHKİMATI

    DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğü ekipleri de derenin taştığı bölgeye 300 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş tahkimatı yaptı.

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #1

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #2

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #3

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #4

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #5

    Kırklareli nde ağır hasar gören binalar yıkılıyor #6


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